Лукашенко прокомментировал задержания коррупционеров

Ранее стало известно, что белорусские правоохранители задержали одного из топ-менеджеров Белорусской железной дороги за коррупцию. В ходе обыска дома и квартиры функционера БЖД были найдены несколько миллионов долларов, которые он получил в виде взяток за содействие компании, занимающейся грузоперевозками.
«Печально, но факт, я предупреждал всех: лучше бедным-нищим на свободе, чем богатым в тюрьме», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
По его словам, в адрес белорусского президента раздаются упреки, что нынешняя борьба с коррупцией связана с электоральной кампанией.
«Лукашенко сел на антикоррупционного коня. Некоторые журналисты правильно заметили: Лукашенко лет 30 на нем сидит. Первую антикоррупционную комиссию (в Верховном Совете — Sputnik) возглавлял Лукашенко», — напомнил глава государства.
В завершение он рассказал о коррупционных преступлениях в минском Горремавтодоре, в Брестском облисполкоме и других.
«Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо — к стенке поставим. Публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить — ну просто беда: сам определяешь вопросы, сам ставишь задания и сам едешь проверяешь. И потом делаешь вместо вас», — констатировал Александр Лукашенко.
После чего предупредил, что это последний разговор на данную тему с чиновниками и его не беспокоит поддержат они его в этом деле или нет, потому что на это есть поддержка народа.
Коснулся глава государства и дела экс-помощника. В ноябре 2023 года стало известно, что президент подписал указ об освобождении Игоря Брыло от должности помощника президента Беларуси — инспектора по Витебской области.
Согласно формулировке в документе — это произошло из-за совершения проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе. Данный указ был подписан после того, как Александр Лукашенко на большом совещании рассказал о вскрытых схемах коррупции при экспорте белорусского продовольствия за границу.