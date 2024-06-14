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Как прошли переговоры президентов Узбекистана и Южной Кореи в узком формате

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В резиденции «Куксарой» состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в узком формате, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Речь шла о дальнейшем расширении практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, технологической и других приоритетных сферах.

Как отмечалось, Республика Корея входит в число ведущих торговых и инвестиционных партнеров Узбекистана. В прошлом году товарооборот достиг $2,5 млрд, объем южнокорейских инвестиций превысил $7,5 млрд. Растет турпоток, Ташкент и Сеул связывают 10 авиарейсов в неделю.

Достигнута договоренность о формировании новой модели партнерства для более эффективного использования потенциала, выявления и продвижения крупных высокотехнологичных проектов кооперации.

Стороны высоко оценили развитие культурно-гуманитарного обмена. В республике успешно функционирует 4 филиала ведущих корейских вузов. В свою очередь, в Южной Корее обучаются свыше 11 тыс. узбекских студентов.

Символами дружбы и партнерства стали Дом корейской культуры, Многопрофильная детская клиника, Сеульский сад и Сеульская улица в Ташкенте.

«Президенты заявили о важности дальнейшей взаимной поддержки в рамках международных организаций. Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате “Центральная Азия — Республика Корея”.

говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделили налаживанию тесных контактов в области безопасности и обороны, в частности, борьбе с киберпреступлениями, терроризмом и экстремизмом.

Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева 13 — 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находится в республике государственным визитом.

В рамках деловой программы визита лидеры двух стран примут участие в совместном бизнес-форуме.

Шавкат Мирзиеев