Как прошли переговоры президентов Узбекистана и Южной Кореи в узком формате

Как отмечалось, Республика Корея входит в число ведущих торговых и инвестиционных партнеров Узбекистана. В прошлом году товарооборот достиг $2,5 млрд, объем южнокорейских инвестиций превысил $7,5 млрд. Растет турпоток, Ташкент и Сеул связывают 10 авиарейсов в неделю.