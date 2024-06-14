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Суд по делу о водной блокаде Крыма пройдет в закрытом режиме

Очередное заседание суда по водной блокаде Крыма пройдет 28 июня.

Сегодня, 14 июня, в Верховном суде Республики Крым состоялось первое заседание по существу гражданского дела по иску Общественной палаты Крыма к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Заседание проходило в открытом режиме. В его ходе привлеченные к делу в качестве третьих лиц представители МинЖКХ Крыма, ГУП РК «Вода Крыма», Госсовета РК и Совмина РК поддержали заявленные требования. К делу приобщили предоставленную региональным МинЖКХ информацию технического характера о последствиях прекращения подачи пресной воды для потребителей, также предоставленные ГУП РК «Вода Крыма» сведения о технических особенностях работы организации в период прекращения подачи воды.

«Верховным Судом Республики Крым было удовлетворено ходатайство заявителя об истребовании решения Арбитражного суда Республики Крым, которое было рассмотрено в закрытом судебном заседании. В связи с удовлетворением данного ходатайства, суд постановил продолжить рассмотрение гражданского дела в закрытом судебном заседании», — сообщили в пресс-службе ВС РК.

Суд объявил двухнедельный перерыв в заседании. Оно продолжится в 10:00 28 июня.

Напомним, Украина перекрыла поставки воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году после референдума по вопросу воссоединения Крыма с Россией. В Херсонской области была сооружена дамба. В начале специальной военной операции дамбу уничтожили российские военные.

25 октября 2023 года Арбитражный суд Крыма в полном объеме одобрил исковые требования Госсовета республики по делу о возмещении вреда от водной блокады полуострова со стороны Украины. По итогам судебного рассмотрения было решено взыскать солидарно с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152,2 миллиарда рублей.