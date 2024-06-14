Суд по делу о водной блокаде Крыма пройдет в закрытом режиме

Заседание проходило в открытом режиме. В его ходе привлеченные к делу в качестве третьих лиц представители МинЖКХ Крыма, ГУП РК «Вода Крыма», Госсовета РК и Совмина РК поддержали заявленные требования. К делу приобщили предоставленную региональным МинЖКХ информацию технического характера о последствиях прекращения подачи пресной воды для потребителей, также предоставленные ГУП РК «Вода Крыма» сведения о технических особенностях работы организации в период прекращения подачи воды.