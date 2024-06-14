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Шойгу обвинил Запад в информационных атаках на россиян

Страны Запада совершают информационные атаки на Российскую армию, силовые структуры и население страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Секретарь СБ отметил, что атаки являются проплаченными, а при их совершении используются все возможные «рычаги влияния».

«В условиях специальной военной операции (…) идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям — это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния», — отметил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что покинувший пост министра обороны Шойгу будет координатором работы в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Шойгу Сергей