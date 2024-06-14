Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

Если Европа хочет сохранить себя в качестве одно из самостоятельных центров развития, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. «И мы главное, к этому готовы», — добавил Путин. По словам президента, об этом говорили Шарль де Голль и Гельмут Колль. «Рассчитываю, что к этому наследию вернуться новые поколения европейских политиков», — сказал президент.