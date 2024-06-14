Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — сказал президент.
- Эта система безопасности должна быть открыта для всех стран в Евразии. Для всех означает, что и для европейских, натовских стран, безусловно, тоже, — сказал Путин.
- Путин добавил, что для этого надо наладить диалог с потенциальными участниками, вопрос обсудят с открытыми для этого государствами.
- При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе, — сказал президент.
- «Для продвижения идеи системы коллективной безопасности нужно значительно активировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями — Союзным государством, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими», — добавил президент. По словам Путина, к этой работе могут подключаться и другие евразийские организации.
- «Государства и региональные структуры в Евразии должны сами определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности», — рассказал президент.
- Необходимо проработать вопросы экономики, социального благополучия, совместное преодоление бедности, неравенства.
Если Европа хочет сохранить себя в качестве одно из самостоятельных центров развития, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. «И мы главное, к этому готовы», — добавил Путин. По словам президента, об этом говорили Шарль де Голль и Гельмут Колль. «Рассчитываю, что к этому наследию вернуться новые поколения европейских политиков», — сказал президент.
В мире идут «глубинные системные изменения», и это внушает «оптимизм и надежду». «Утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе», — сказал Путин.
В конце 2021 года Россия предлагала США и странам Запада заключить договор о гарантиях безопасности. В частности, Россия предлагала действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга; не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или США; исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР и другие пункты.
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