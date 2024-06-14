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Владимир Путин наградил двух воронежских предпринимателей

Указ опубликован на портале правовой информации.

Источник: AP 2023

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым государственные награды получили два предпринимателя из Воронежской области. Генеральный директор ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг» Штефан Дюрр награжден орденом Дружбы, а учредитель ООО «ЭКО-культура» Александр Рудаков — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присвоены с формулировкой «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу». Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 13 июня.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Как сообщало РИА «Воронеж», в соответствии с этим же указом Воронежская многодетная семья была удостоена ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей — награду получили Александр и Татьяна Петровы из Рамонского района.