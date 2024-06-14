Владимир Путин наградил двух воронежских предпринимателей

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым государственные награды получили два предпринимателя из Воронежской области. Генеральный директор ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг» Штефан Дюрр награжден орденом Дружбы, а учредитель ООО «ЭКО-культура» Александр Рудаков — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присвоены с формулировкой «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу». Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 13 июня.