Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия

«В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке… Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами», — сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.