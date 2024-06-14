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Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами.

Источник: © РИА Новости

«В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке… Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами», — сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Путин Владимир