«В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке… Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами», — сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами.