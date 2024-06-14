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Лукашенко потребовал от Совмина безотлагательно разобраться с агросервисами

Лукашенко хочет решения вопроса по агросервисам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с Совмином по безотлагательным вопросам поднял тему работы агросервисов, сообщила пресс-служба президента.

В частности, на совещании обратили внимание, что агросервисов в Беларуси сейчас существует 134. Эти организации оказывают агросервисные, транспортные, ремонтные и другие услуги.

Руководству белорусского правительства Лукашенко напомнил о том, что в 2019-м власти уже оказывали беспрецедентную поддержку их головному предприятию — «Белагросервису». Была проведена реструктуризация задолженности перед бюджетом.

И, в связи с этим, белорусский президент еще раз подчеркнул, что железно требует от глав областей и правительства, чтобы существовала жесткая дисциплина расчетов. Иначе вопросы так и не будут решены.

— Без нее мы дальше будем ходить по кругу, постоянно возвращаясь к этим вопросам, — уверен он.

Лукашенко Александр
экономика
сельское хозяйство