Лукашенко потребовал от Совмина безотлагательно разобраться с агросервисами

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с Совмином по безотлагательным вопросам поднял тему работы агросервисов, сообщила пресс-служба президента.
В частности, на совещании обратили внимание, что агросервисов в Беларуси сейчас существует 134. Эти организации оказывают агросервисные, транспортные, ремонтные и другие услуги.
Руководству белорусского правительства Лукашенко напомнил о том, что в 2019-м власти уже оказывали беспрецедентную поддержку их головному предприятию — «Белагросервису». Была проведена реструктуризация задолженности перед бюджетом.
И, в связи с этим, белорусский президент еще раз подчеркнул, что железно требует от глав областей и правительства, чтобы существовала жесткая дисциплина расчетов. Иначе вопросы так и не будут решены.
— Без нее мы дальше будем ходить по кругу, постоянно возвращаясь к этим вопросам, — уверен он.