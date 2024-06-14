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В Пермь прилетел глава Минстроя Файзуллин: цель визита

ПЕРМЬ, 14 июня, ФедералПресс. В Пермь прибыл министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он принимает участие во всероссийском форуме «Умный город».

Источник: Агентство «Москва»

Глава Минстроя 14 июня осмотрел экспозицию, пообщался с представителями бизнеса и познакомился с разработками в сфере новых технологий, сервисов. В частности, о своих продуктах рассказала компания «ЭР-Телеком». Их министру представил президент холдинга Андрей Кузяев.

После обхода Ирек Файзуллин открыл пленарное заседание «Умный город — строим вместе». Первым делом он поздравил пермяков с прошедшим Днем города.

Отметим, что в пленарном заседании участвовали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Антон Немкин, представители федеральных министерств.

Напомним, накануне Пермский край посетил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. «ФедералПресс» рассказывал о его встрече с главой Прикамья.