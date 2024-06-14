В Пермь прилетел глава Минстроя Файзуллин: цель визита

Глава Минстроя 14 июня осмотрел экспозицию, пообщался с представителями бизнеса и познакомился с разработками в сфере новых технологий, сервисов. В частности, о своих продуктах рассказала компания «ЭР-Телеком». Их министру представил президент холдинга Андрей Кузяев.