Схема для новых выборов. Утверждены новые избирательные округа

При прорыве боевиков в Грозный 8 марта 1996 года БМП попала в засаду и была подбита выстрелом из гранатомёта. Рядовой Яковлев получил контузию, но открыл ответный огонь и уничтожил четыре огневые точки противника. Решительный отпор вызвал замешательство боевиков и позволил размещавшимся на броне бойцам занять оборону и принять бой. Александр Яковлев продолжал вести огонь из горящей БМП по противнику и покинул её, только расстреляв весь боезапас. Сразу после того, как он покинул машину, БМП взорвалась. Александр получил новую контузию и ранения. Очнувшись, обнаружил себя окружённым боевиками и вступил с ними в рукопашную схватку, в которой ему удалось уничтожить двух боевиков и захватить их оружие. Ещё около получаса вёл бой трофейным оружием. При очередной попытке боевиков захватить его он погиб в рукопашной схватке.