Схема для новых выборов. Утверждены новые избирательные округа

Об округах и инвестициях
В документе обозначены границы округов, перечень административно-территориальных единиц, указаны номера всех избирательных округов и число избирателей в каждом из них. Всего округов 25. Их границы определили без привязки к делению территории города на районы.
Изменилась структура городской администрации: в связи с новой редакцией Устава Челябинска в состав администрации включили администрации районов.
«Знаковые вопросы преобразования Челябинского городского округа мы синхронизировали с вопросом формирования новых органов власти и выборов депутатов в сентябре, а также выборов главы города, — пояснил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — Депутаты на комиссиях по местному самоуправлению проверили, как выполняются нормы по формированию участков».
Кроме того, на заседании депутаты одобрили инвестиционную программу «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании — Челябинск», которая предусматривает мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.
Планируется организовать проектирование, строительство, реконструкцию тепловых сетей для подключения потребителей. Также в планах проектирование и реконструкция участков тепловых сетей, которые подлежат замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Предстоит реконструкция водовода юго-западной котельной, замена масляных трансформаторов на сухие, установка узлов учёта тепловой энергии или теплоносителя на границе смежных тепловых сетей.
«Мы проверили соответствие инвестиционной программы схеме теплоснабжения города, — рассказал Андрей Шмидт. — Инвестиции будут способствовать развитию сферы ЖКХ в городе».
Памятник Герою России
На заседании депутаты согласовали установку бюста Героя России Александра Викторовича Яковлева. Памятник появится на территории школы № 108 в Ленинском районе Челябинска, в которой учился Александр Яковлев.
С инициативой установить бюст выступила межрегиональная общественная организация «Союз десантников и ветеранов боевых действий».
Александр Викторович Яковлев был наводчиком-оператором боевой машины пехоты, рядовым. По призыву 1994 года он проходил срочную службу в 205-й отдельной мотострелковой бригаде Северо-Кавказского военного округа.
При прорыве боевиков в Грозный 8 марта 1996 года БМП попала в засаду и была подбита выстрелом из гранатомёта. Рядовой Яковлев получил контузию, но открыл ответный огонь и уничтожил четыре огневые точки противника. Решительный отпор вызвал замешательство боевиков и позволил размещавшимся на броне бойцам занять оборону и принять бой. Александр Яковлев продолжал вести огонь из горящей БМП по противнику и покинул её, только расстреляв весь боезапас. Сразу после того, как он покинул машину, БМП взорвалась. Александр получил новую контузию и ранения. Очнувшись, обнаружил себя окружённым боевиками и вступил с ними в рукопашную схватку, в которой ему удалось уничтожить двух боевиков и захватить их оружие. Ещё около получаса вёл бой трофейным оружием. При очередной попытке боевиков захватить его он погиб в рукопашной схватке.
Именем Александра Яковлева назвали одну из улиц Челябинска, а также его имя носит государственный гуманитарно-промышленный техникум в Ленинском районе Челябинска, где учился герой.