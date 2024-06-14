Путин в 2022 году допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной

Речь шла о переговорах с гостем, который находился в Москве пятого марта 2022 года и якобы заручился поддержкой руководства Франции, Германии и высокопоставленных политиков из США.
«В целом не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями (над Херсонской и Запорожской областями. — Прим. ред.). Однако при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут. Юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области. Это важнейшее политическое решение», — сказал Путин, говоря о том, что он ответил посреднику.
По его словам, подобное решение в окончательном варианте принималось бы не единолично, а после соответствующих консультаций.
«Сейчас <…> положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может», — отметил президент.
Глава государства добавил, что воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается.