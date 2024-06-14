Путин в 2022 году допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной

«В целом не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями (над Херсонской и Запорожской областями. — Прим. ред.). Однако при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут. Юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области. Это важнейшее политическое решение», — сказал Путин, говоря о том, что он ответил посреднику.