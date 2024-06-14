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Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

Источник: Reuters

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

Путин назвал «спектаклем» отмену президентских выборов на Украине.

«Это было связано с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года. Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся», — сказал российский лидер.

Путин Владимир