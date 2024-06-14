Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин

«Это было связано с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года. Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся», — сказал российский лидер.