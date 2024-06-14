Путин рассказал об отсутствии решения штурмовать Киев в начале операции

Армия России в начале военной операции на Украине стояла у Киева, но штурмовать украинскую столицу не собиралась, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД России на встрече с руководством ведомства. Трансляцию ведет РБК.
Войска нужны были, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, добавил Путин. По его словам, у российских военных ведомств, силового блока были разные предложения по дальнейшим действиям. «Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, — кто бы что ни говорил, ни домысливал — не было», — подчеркнул российский президент.
Он полагает, что это было «ни что иное, как операция по принуждению Киева к миру» и прекращению боевых действий, которые Украина вела в отношении жителей Донбасса с 2014 года.
«И, как ни странно, в результате, действительно, удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев», — напомнил он. Затем они были парафированы в Турции, документ носил компромиссный характер, но основные пункты удовлетворяли требованиям российской стороны, добавил Путин.
Переговоры по миру на Украине начались в феврале 2022 года, наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в Стамбуле 29 марта, которая прошла по инициативе Эрдогана.
Путин позже говорил, что украинская сторона «выбросила» все достигнутые договоренности после отвода российских войск от Киева. Он не раз заявлял, что Россия готова к переговорам об урегулировании, но на условиях Москвы, а на Украине эту возможность исключали, настаивая на предложенной главой страны Владимиром Зеленским «формуле мира».