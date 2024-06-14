Путин рассказал об отсутствии решения штурмовать Киев в начале операции

Путин позже говорил, что украинская сторона «выбросила» все достигнутые договоренности после отвода российских войск от Киева. Он не раз заявлял, что Россия готова к переговорам об урегулировании, но на условиях Москвы, а на Украине эту возможность исключали, настаивая на предложенной главой страны Владимиром Зеленским «формуле мира».