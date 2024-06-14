Стенограмма выступления Владимира Путина в МИД России 14 июня.

Повторю: мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны Глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки. Мы всегда, еще с советских времён говорили о важности этих регионов мира, но сегодня динамика совсем другая, и это становится заметно. Заметно ускорились и темпы трансформации в Евразии, где активно реализуется целый ряд масштабных интеграционных проектов.