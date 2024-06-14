14 июня президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сайт KP.RU публикует полную стенограмму выступления главы государства.
Стенограмма выступления Владимира Путина в МИД России 14 июня.
Уважаемые коллеги, добрый день!
Я рад всех вас приветствовать и в начале нашей встречи, беседы хочу поблагодарить за напряженную работу в интересах России и нашего народа.
В таком широком составе мы с вами встречались в конце 2021 года, в ноябре. За это время произошло много поворотных, без преувеличения судьбоносных событий и в стране, и в мире. Поэтому считаю важным дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить и соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством. Все они подчинены главной цели: созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния российских семей.
Работа на этом направлении в современных, непростых и быстро меняющихся реалиях требует от всех нас еще большей концентрации усилий, инициативы, настойчивости, способности не только реагировать на текущие вызовы, но и формировать свою — причем долгосрочную — повестку, вместе с партнерами предлагать, обсуждать в рамках открытой и конструктивной дискуссии варианты решений тех фундаментальных вопросов, которые волнуют не только нас, но и всё мировое сообщество.
Повторю: мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны Глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки. Мы всегда, еще с советских времён говорили о важности этих регионов мира, но сегодня динамика совсем другая, и это становится заметно. Заметно ускорились и темпы трансформации в Евразии, где активно реализуется целый ряд масштабных интеграционных проектов.
Именно на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс. Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое — несмотря на все попытки искусственной унификации — органически присуще человеку.
Эти глубинные, системные изменения, безусловно, внушают оптимизм и надежду, ведь утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяют вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе, выстраивать взаимовыгодные отношения, сотрудничество суверенных государств в интересах благополучия и безопасности народов.
Такой образ будущего созвучен устремлениям абсолютного большинства стран мира. Мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС, основанного на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры объединения.
Прошу Правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на казанский саммит БРИКС в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связях.
В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.
Отмечу в этой связи, что международная дискуссия о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире, о демократизации всей системы международных отношений, конечно, уже идет. Так, с коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС.
Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности. Иными словами, утверждение в мировых делах принципа, по которому безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других.
Напомню в этой связи, что в конце XX века после окончания острой военно-идеологической конфронтации у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный, справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много — простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон, взаимная готовность их учитывать. Наша страна была настроена именно на такую конструктивную работу.
Однако возобладал другой подход. Западные державы во главе с США сочли, что они победили в «холодной войне» и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока, хотя были, конечно, и другие идеи, как обеспечить безопасность в Европе.
На наши справедливые вопросы отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию никто не собирается, а расширение НАТО не направлено против России. Про обещания, дававшиеся Советскому Союзу, а затем и России в конце 80-х и начале 90-х годов о невключении в блок новых участников, спокойно забыли. А если и вспоминали, то с усмешкой ссылались на то, что эти заверения были устными, а потому необязывающими.
Мы неизменно и в 90-е годы, и позднее указывали на ошибочность курса, избранного элитами Запада, не просто критиковали и предупреждали, а предлагали варианты, конструктивные решения, подчеркивали важность выработки устраивавшего всех — я хочу это подчеркнуть, именно всех — механизма европейской и мировой безопасности. Простое перечисление инициатив, которые Россия выдвигала за эти годы, займет не один абзац.
Вспомним хотя бы идею договора о европейской безопасности, которую мы предложили еще в 2008 году. Те же темы поднимались и в меморандуме Министерства иностранных дел России, который был передан США и НАТО в декабре 2021 года.
Но все наши попытки, причем многократные попытки — всех и не перечислишь, — вразумить собеседников, объяснения, увещевания, предупреждения, просьбы с нашей стороны не находили вообще никакого ответа. Западные страны, будучи уверенные не только даже в собственной правоте, сколько в своей силе, способности навязать остальному миру все, что угодно, просто игнорировали другие мнения. В лучшем случае предполагали обсудить второстепенные вопросы, которые, по сути, мало что решали, или темы, которые были выгодны исключительно Западу.
Между тем, достаточно быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственно правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работает на самом деле. Вспомним трагедию на Балканах. Внутренние проблемы — конечно, они были: накопившиеся в бывшей Югославии, резко обострились из-за грубого внешнего вмешательства. Уже тогда во всей красе проявил себя главный принцип дипломатии по-натовски — глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов, а именно: обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции.
Впоследствии те же подходы применялись в разных частях света, мы с вами очень хорошо об этом знаем, — Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и так далее, и они нигде не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов. По сути, ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список.
Так, сейчас Запад стремится нахраписто влезть в дела Ближнего Востока. Монополизировали когда-то это направление, и результат всем понятен и очевиден сегодня. Южный Кавказ, Центральная Азия. Два года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили о том, что альянс будет заниматься теперь вопросами безопасности — не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать. Как известно, на одном из первых мест в этом списке находится наша страна — Россия.
Продолжение следует.