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Лукашенко прокомментировал задержание в руководстве БЖД за взятки

Лукашенко высказался о задержании за взятки одного из руководителей БЖД.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал недавнее задержание одного из руководителей Белорусской железной дороги за взятки в крупном размере, сообщила БелТА.

Накануне «Комсомолка» написала, что милиция задержала за взятки топ-менеджера БЖД, при обыске у него было изъято более трех миллионов долларов.

Задержание топ-менеджера БЖД Лукашенко озвучил в ряде фактов о коррупции в рядах высокопоставленных должностных лиц, заметив, что о подобных фактах ему регулярно докладывают правоохранители.

К таким фактам относится и теперешнее задержание первого замглавы БЖД Петра Дулуба. В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также Лукашенко назвал подробности по делу коррупционера в БЖД.

— В тайниках в квартире и в загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3,2 миллиона долларов, — указал он.

Лукашенко Александр