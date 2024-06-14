Лукашенко прокомментировал задержание в руководстве БЖД за взятки

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал недавнее задержание одного из руководителей Белорусской железной дороги за взятки в крупном размере, сообщила БелТА.
Накануне «Комсомолка» написала, что милиция задержала за взятки топ-менеджера БЖД, при обыске у него было изъято более трех миллионов долларов.
Задержание топ-менеджера БЖД Лукашенко озвучил в ряде фактов о коррупции в рядах высокопоставленных должностных лиц, заметив, что о подобных фактах ему регулярно докладывают правоохранители.
К таким фактам относится и теперешнее задержание первого замглавы БЖД Петра Дулуба. В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также Лукашенко назвал подробности по делу коррупционера в БЖД.
— В тайниках в квартире и в загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3,2 миллиона долларов, — указал он.