Путин назвал условия прекращения боевых действий на Украине

По словам Владимира Путина, Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров. Он отметил, что среди украинских властей есть люди, с которыми можно обсуждать прекращение боевых действий. «Мы понимаем все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти даже в соответствии с Конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры», — добавил он.