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Путин назвал условия прекращения боевых действий на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент.

«Украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений», — сказал президент на встрече с руководством МИДа.

По словам Владимира Путина, Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров. Он отметил, что среди украинских властей есть люди, с которыми можно обсуждать прекращение боевых действий. «Мы понимаем все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти даже в соответствии с Конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры», — добавил он.

Конференцию в Швейцарии по Украине он назвал уловкой, призванной «пустить дискуссию по ложному следу» и обозначить «легитимность киевских властей». Владимир Путин подчеркнул, что без участия России и честного диалога выйти на мирное урегулирование невозможно. По его словам, условия в зоне боевых действий «будут и далее меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими».

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве основы для прекращения боевых действий предлагает реализовать «формулу мира». Она предполагает вывод российских войск и восстановление границ Украины 1991 года. Российские власти эти условия не принимают. Также Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Путин Владимир
переговоры