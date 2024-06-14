Кубань стала пилотным регионом по созданию нацсистемы пространственных данных

Заместитель главы Краснодарского края Роман Лузинов провел совещание по вопросам наполнения Единого государственного реестра недвижимости. Сейчас число правообладателей, сведения о которых содержатся в системе, превышает 122 тысячи. Планируется, что все объекты будут внесены в реестр к 2030 году.
— Краснодарский край стал пилотным регионом по созданию Национальной системы пространственных данных. Она объединит множество разрозненных информационных систем о земле и недвижимости, как федерального, так и регионального уровней. Сегодня перед нами стоит задача обеспечить наполнение ЕГРН полными и актуальными сведениями об объектах недвижимости, в том числе о правообладателях, — сказал Роман Лузинов.
Работа в этом направлении активно ведется: благодаря уточненным данным с кадастрового учета на Кубани сняли свыше 330 тысяч строений. Помимо этого, выявлено около 4 тысяч бесхозных объектов недвижимости. Муниципалитеты Краснодарского края ведут работу по регистрации прав на них, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.