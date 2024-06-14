Кубань стала пилотным регионом по созданию нацсистемы пространственных данных

— Краснодарский край стал пилотным регионом по созданию Национальной системы пространственных данных. Она объединит множество разрозненных информационных систем о земле и недвижимости, как федерального, так и регионального уровней. Сегодня перед нами стоит задача обеспечить наполнение ЕГРН полными и актуальными сведениями об объектах недвижимости, в том числе о правообладателях, — сказал Роман Лузинов.