МИД России работает над расширением внешних связей Крыма — Лавров

Глава МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что количество стран, желающих сотрудничать в БРИКС, почти достигло тридцати. Он также подчеркнул, что БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене и не претендует на роль некоего полюса.