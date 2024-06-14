МИД России работает над расширением внешних связей Крыма — Лавров

«Мы активно оказываем содействие налаживанию внешних связей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. И в этих целях МИД учредил уже свои представительства в Донецке и Луганске, укрепил возможности представительства в Симферополе», — сказал министр иностранных дел РФ.
По его словам, министерство активно работает над утверждением позиций России на международной арене в соответствии с Концепцией внешней политики страны, последняя версия которой была подписана в марте 2023 года.
«Мы в приоритетном порядке наращиваем связи со странами мирового большинства глобального юга, глобального востока и, соответственно, осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях», — сказал Путину Сергей Лавров.
13 мая об укреплении торговых и политических связей с Ираном заявил Владимир Путин. Глава государства в рамках телефонного разговора обсудил развитие российско-иранского сотрудничества с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.
Глава МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что количество стран, желающих сотрудничать в БРИКС, почти достигло тридцати. Он также подчеркнул, что БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене и не претендует на роль некоего полюса.