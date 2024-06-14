Крым передали Украине в нарушение всех норм — Путин

«Новые власти в Киеве стали готовить удар по русскоязычному Крыму, который в 1954 году, как вы знаете, был передан из состава РСФСР Украине с нарушением всех действовавших в Советском союзе норм закона и процедур. В этой ситуации, разумеется, мы не могли оставить без защиты крымчан и севастопольцев», — сказал Владимир Путин.