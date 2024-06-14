Крым передали Украине в нарушение всех норм — Путин

«Новые власти в Киеве стали готовить удар по русскоязычному Крыму, который в 1954 году, как вы знаете, был передан из состава РСФСР Украине с нарушением всех действовавших в Советском союзе норм закона и процедур. В этой ситуации, разумеется, мы не могли оставить без защиты крымчан и севастопольцев», — сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор и в марте 2014 года произошло историческое воссоединение с Россией. В то же время в Харькове, Херсоне, Одессе, Запорожье, Донецке, Луганске и других городах восточной Украины мирные выступления против государственного переворота начали жестоко подавлять.
«В мае 2014 года состоялись референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик, на которых абсолютное большинство жителей высказались за независимость и суверенитет», — напомнил президент.
Жители Донбасса имели право на самоопределение в соответствии с пунктом 2 статьи 1 устава ООН, подчеркнул Путин. Однако западные страны, признавшие в аналогичной ситуации независимость Косово от Сербии, отвергли такое же право жителей новых регионов РФ.
В ответ киевский режим развязал полномасштабную войну с использованием танков, самолетов и другого оружия, сказал глава российского государства.
«Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не начинала войны. Это киевский режим начал ее после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости. Киев начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что кризис на Украине развязал Запад в попытках ослабить Россию. Последствия этого решения отражаются на всем мире и ведут мир к точке невозврата.