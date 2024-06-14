Лавров заявил, что Путин перечислил все жесты доброй воли РФ по Украине

«Что касается Украины, то здесь мне, собственно говоря, нечего добавить. Президент перечислил все те жесты доброй воли, в известной степени даже с элементами уступок, которые мы предпринимали с момента “майдана” и с момента госпереворота в феврале 2014 года, — сказал министр после встречи президента с руководством дипведомства. — Многочисленные шаги, которые подчеркивали конструктивный подход России, наше желание сохранить украинское государство, обеспечив, разумеется, его дружественный по отношению к нам характер. Все это было отвергнуто, последовательно, жестко, категорично. Вот мы сейчас пришли к ситуации, когда президент в очередной раз призвал к нам прислушаться».