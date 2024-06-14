Путин назвал условия для переговоров с Украиной. Главное

Об условиях переговоров
Сегодня мы делаем еще одно конкретное реальное мирное предложение. Если Киев и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов, это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития.
Президент подчеркнул, что Россия стремится не к заморозке конфликта, а к его полному разрешению, требуя нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины и полного вывода украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал Путин.
Новые регионы
Воля жителей Донбасса, Новороссии, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией незыблема, «этот вопрос навсегда закрыт», заявил глава государства. Статус Крыма и Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.
Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается.
По словам российского президента, 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник, обещавший договориться с лидерами Запада. Путин рассказал, что тот задал ему вопрос о дальнейшей судьбе Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин ответил, что Россия не исключает суверенитета Украины над этими регионами при гарантированном праве России на сухопутный маршрут в Крым. Глава государства не называл имя этого посредника, уточняет «Коммерсант».
Россия восемь лет хотела договориться и не признавала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, также заявил президент.
Конференция в Швейцарии по Украине
Президент России заявил, что конференция в Швейцарии по Украине это лишь уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание. Он также выразил мнение, что конференция сведется к демагогии и обвинениям в адрес России, отметив, что исполнительная власть на Украине узурпирована незаконным путем. Путин указал, что в 2022 году были попытки переговоров по урегулированию на Украине с зарубежным гостем Москвы, но Запад не принял его посреднические услуги.
По мнению главы государства, достижение мирного решения украинского конфликта невозможно без участия России и честного диалога с ней.
События в Буче
Путин также высказался о провокации в Буче, заявив, что она была необходима Украине для объяснения отказа от договоренностей с Россией. «29 марта 2022 года мы отвели свои войска от Киева, поскольку нас уверяли в том, что нужно создать необходимые условия для завершения политического переговорного процесса и что нельзя одной из сторон подписывать такие соглашения, как говорили наши западные коллеги, “с пистолетом у виска”», — цитирует ТАСС президента РФ.
По словам Путина, «на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче».
Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация — чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут.
Глава государства также заявил, что военные действия развязаны Киевом, а не Россией: «Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не начинала войны. Это киевский режим после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия».
Об украинском конфликте
Президент подчеркнул, что все те, кто и ранее помогал военной машине киевского режима, являются пособниками агрессоров. Напомнив о событиях 2014 года, когда жители Донбасса объявили о своей независимости, Путин отметил, что Киев развязал против них полномасштабную войну с использованием авиации, артиллерии и танков.
Путин также заявил, что корни конфликта на Украине не лежат в двусторонних отношениях России и Украины, а являются результатом бесцеремонной политики Запада: «Сразу хочу сказать: кризис, связанный с Украиной, — это не конфликт двух государств. Тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы.»
О системе безопасности
Российский президент также отметил, что предложения России по евразийской безопасности предполагают создание системы, в рамках которой все государства будут уверены в своей безопасности. «Тогда мы, кстати, сможем по-другому, действительно конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня,» — заключил Путин.
Нина Лютикова