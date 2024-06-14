Путин назвал условия для переговоров с Украиной. Главное

Путин также высказался о провокации в Буче, заявив, что она была необходима Украине для объяснения отказа от договоренностей с Россией. «29 марта 2022 года мы отвели свои войска от Киева, поскольку нас уверяли в том, что нужно создать необходимые условия для завершения политического переговорного процесса и что нельзя одной из сторон подписывать такие соглашения, как говорили наши западные коллеги, “с пистолетом у виска”», — цитирует ТАСС президента РФ.