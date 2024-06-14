В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года

«Киев должен был гарантировать юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области. Это важнейшее политическое решение и, конечно, в окончательном варианте оно принималось бы не единолично, а только после консультации с Советом Безопасности и другими структурами, а также после обсуждения с гражданами страны и прежде всего с жителями этих областей», — сказал Владимир Путин.