Волгоградский губернатор принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 14 июня принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности на юге страны, которое прошло в Астрахани. Проблему обсудили под руководством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу вместе с главами регионов Южного федерального округа и Полномочным представителем президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым, сообщили в обладмине.
Среди прочих аспектов выделили информационную безопасность и противодействие информационно-психологическим атакам на население. Также особое внимание уделили защищенности государственных информационных систем и инфраструктуры от киберугроз. Не забыли и о социализации иностранных мигрантов, а также популяризации российских ценностей, в том числе культурных, нравственных и семейных.