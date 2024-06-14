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Волгоградский губернатор принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности

Андрей Бочаров с главами ЮФО обсудил нацбезопасность на совещании в Астрахани.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 14 июня принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности на юге страны, которое прошло в Астрахани. Проблему обсудили под руководством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу вместе с главами регионов Южного федерального округа и Полномочным представителем президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым, сообщили в обладмине.

Среди прочих аспектов выделили информационную безопасность и противодействие информационно-психологическим атакам на население. Также особое внимание уделили защищенности государственных информационных систем и инфраструктуры от киберугроз. Не забыли и о социализации иностранных мигрантов, а также популяризации российских ценностей, в том числе культурных, нравственных и семейных.