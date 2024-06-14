Волгоградский губернатор принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности

Среди прочих аспектов выделили информационную безопасность и противодействие информационно-психологическим атакам на население. Также особое внимание уделили защищенности государственных информационных систем и инфраструктуры от киберугроз. Не забыли и о социализации иностранных мигрантов, а также популяризации российских ценностей, в том числе культурных, нравственных и семейных.