Лукашенко сказал, о чем хочет договориться с белорусским народом

Так, на совещании с руководством Совмина 14 июня была поднята тема недопустимости коррупции. Лукашенко озвучил ряд громких фактов и назвал фигурантов уголовных дел о взяточничестве, оказавшихся под следствием за последнее время. А затем предупредил белорусских чиновников о том, что больше не станет уговаривать и просить кого-то.