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Лукашенко сказал, о чем хочет договориться с белорусским народом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем хочет договориться с белорусским народом, передает БелТА.

Источник: president.gov.by

Так, на совещании с руководством Совмина 14 июня была поднята тема недопустимости коррупции. Лукашенко озвучил ряд громких фактов и назвал фигурантов уголовных дел о взяточничестве, оказавшихся под следствием за последнее время. А затем предупредил белорусских чиновников о том, что больше не станет уговаривать и просить кого-то.

— Шаг влево, шаг вправо — к стенке поставим. Публично вам заявляю, — указал он.

Дальше Лукашенко заметил о существовании трудностей с решением каких-либо вопросов. Мол, просто беда необходимо самому определять вопросы, ставить задачи и самому же ехать проверять, а потом еще и «делаешь вместо вас». Поэтому он сказал, что подобный критический разговор станет последним, невзирая на ход выборной кампании.

— Последний разговор с вами. Какая бы электоральная кампания ни была, — прокомментировал он.

В продолжение Лукашенко еще сказал о том, что и ранее заявлял о том, что не беспокоиться из-за поддержки правительства в предвыборный период.

— Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет, — заметил он.

А резюмируя, рассказал еще, о чем хочет договориться с белорусским в связи с выборами.

— Я договорюсь с белорусским народом. Я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать, — заключил он.

Лукашенко Александр