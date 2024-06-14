Минниханов: Мы гордимся спортсменами и тренерами, которые прославляют Татарстан

В прыжках на лыжах с трамплина на счету атлетов РТ 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых награды, в сноуборде — также 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых, а в лыжных гонках — 2 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. В состязаниях по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата представители республики взяли одно золото, 2 серебра и 3 бронзы.