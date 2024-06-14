МИД Армении выразил протест в связи с заявлением МИД Белоруссии

Ранее Глаз заявил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и «искренне желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей».
«В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанном 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста. Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», — заявила Бадалян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что следующим логичным шагом после заморозки членства будет выход страны из ОДКБ. По его словам, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии «найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа». Посол Армении в Белоруссии был отозван в Ереван для консультаций.