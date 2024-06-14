МИД Армении выразил протест в связи с заявлением МИД Белоруссии

«В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанном 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста. Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», — заявила Бадалян.