Лавров заверил, что предложения Путина по Украине передадут во все посольства

«Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует», — сказал Сергей Лавров журналистам по итогам встречи Владимира Путина с руководством МИДа (цитата по «РИА Новости»).