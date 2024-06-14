Лавров заверил, что предложения Путина по Украине передадут во все посольства

Ранее сегодня, 14 июня, Владимир Путин провел встречу с руководством МИД России, где огласил условия, которые необходимы для прекращения военного конфликта с Украиной. Среди них — вывод украинских войск с территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от планов вступления в НАТО; безъядерный статус Украины.
«Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует», — сказал Сергей Лавров журналистам по итогам встречи Владимира Путина с руководством МИДа (цитата по «РИА Новости»).
В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине и Западу. Он отметил, что предлагается не заморозка конфликта, а именно его прекращение. Украинская сторона настаивает, что условием прекращения огня должен быть вывод российских войск и восстановление границ Украины 1991 года.