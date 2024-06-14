Токаев обсудил строительство нового города Алатау с акимом Алматинской области

Глава государства был проинформирован о развитии малого и среднего бизнеса. По словам акима, на начало 2024 года в регионе действует 136,7 тыс. субъектов МСБ, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, в рамках программы «Ауыл аманаты» создано 53 сельскохозяйственных кооператива, 46 из которых получили финансовую поддержку.