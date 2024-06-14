Офис президента Украины отверг мирное предложение Путина

Подоляк добавил, что внеблоковый статус, предлагаемый российским президентом, сделает Украину беззащитной.
Условия, на которых Владимир Путин предлагал завершить военный конфликт, следующие:
- Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей,
- Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО,
- у Украины должен быть нейтральный, безъядерный статус,
- санкций против России должны быть отменены,
- статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.
Президент Украины Владимир Зеленский разработал собственную формулу мира, часть пунктов которой планируется обсудить на мирной конференции в Швейцарии. Россия украинскую формулу мира отвергает.
Саммит пройдет в Кантоне Нидвальден