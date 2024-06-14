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Офис президента Украины отверг мирное предложение Путина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в соцсети Х, что мирная инициатива президента Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения». Ранее Владимир Путин заявил, что делает мирное предложение Киеву и Западу.

Источник: РИА "Новости"

Подоляк добавил, что внеблоковый статус, предлагаемый российским президентом, сделает Украину беззащитной.

Условия, на которых Владимир Путин предлагал завершить военный конфликт, следующие:

  • Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей,
  • Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО,
  • у Украины должен быть нейтральный, безъядерный статус,
  • санкций против России должны быть отменены,
  • статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.

Президент Украины Владимир Зеленский разработал собственную формулу мира, часть пунктов которой планируется обсудить на мирной конференции в Швейцарии. Россия украинскую формулу мира отвергает.

Саммит пройдет в Кантоне Нидвальден 15—16 июня. Российская сторона заранее заявляла, что не будет посещать мероприятие, если получит приглашение. МИД Швейцарии сообщал о важности присутствия на саммите России, Украина выступала против.

Путин Владимир