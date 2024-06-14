Беспрозванных пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время выезда в Советск 13 июня пообещал усилить работу по выявлению и ликвидации очагов неприятных запахов на полигоне ТБО в районе пос Барсуковка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Беспрозванных дал ряд поручений, которые, как полагают в правительстве, должны нормализовать экологическую обстановку в муниципалитете.
«Дал указание в течение ближайших недель провести апробацию средств уничтожения запахов, в случае удачной практики технологию промышленного дезодорирования будем применять на регулярной основе. Усилим работу по выявлению и ликвидации даже небольших возможных очагов распространения запахов на теле полигона, — цитирует пресс-служба Алексея Беспрозванных. — Параллельно работаем над сокращением сроков по доставке и монтажу очистных сооружений, ускорим разработку проектно-сметной документации по модернизации полигона».
Как утверждают в правительстве, в настоящее время территория полигона изолирована инертными материалами, прекращен прием жиров, являющихся основным источником неприятного запаха, ликвидированы жировые ямы, снижен поток ТКО. В рамках производственного экологического контроля проб атмосферного воздуха превышения концентраций загрязняющих веществ не фиксируются.
Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой.