Беспрозванных пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой.