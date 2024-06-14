Столтенберг: НАТО не считает предложение Путина мирным планом

«Это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, поскольку украинцам придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО. Трансляцию пресс-конференции вело на YouTube агентство Reuters.
Путин сегодня, 14 июня, заявил, что делает мирное предложение Киеву и Западу. Он выдвинул ряд условий, на основании которых предложил завершить конфликт. Среди условий президента:
- вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей;
- отказ Украины от вступления в НАТО;
- безъядерный и нейтральный статус для Украины;
- отмена санкций против России;
- фиксация в международных документах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.
В случае отказа Украины и Запада от этих условий, добавил Владимир Путин, дальнейшие условия будут другими. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложения Путина, назвав их «стандартным набором агрессора». По его словам, вывод войск будет означать сдачу украинских территорий и отказ страны от суверенитета.