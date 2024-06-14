Столтенберг: НАТО не считает предложение Путина мирным планом

В случае отказа Украины и Запада от этих условий, добавил Владимир Путин, дальнейшие условия будут другими. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложения Путина, назвав их «стандартным набором агрессора». По его словам, вывод войск будет означать сдачу украинских территорий и отказ страны от суверенитета.