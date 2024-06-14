Додон хочет ввести в Молдавии уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*

Митрополия Молдавии в 2023 году обратила внимание на решение ЕСПЧ, которое гласит, что государства, подписавшие Европейскую конвенцию, «несут позитивное обязательство обеспечить без дискриминации юридическое признание ЛГБТ*-пар, независимо от мнения части общества». Митрополит Владимир выступил с обращением к властям, в котором призвал не поддаваться на давление гомосексуального меньшинства и не признавать в стране однополые браки, поскольку это противоречит нравственным ценностям молдавского народа. Согласно опросам, около 85% населения против признания в стране однополых браков.