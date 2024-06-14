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Военные из восьми стран примут участие в параде 3 июля в Минске

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Международные делегации и представители 21 государства подтвердили свое участие в праздновании Дня Независимости Беларуси, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: Sputnik.by

«Вместе с белорусскими военными по улицам белорусской столицы 3 июля пройдут пешие парадные расчеты из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая», — сказано в сообщении.

Если учесть принимающую сторону, то всего в параде будут принимать участие представители восьми государств.

Ранее также сообщалось, что российские военные специально для этого парада передислоцировали в Беларусь свою технику. Эшелоном по железной дороге доставлены гаубицы «Мста-Б», минометные комплексы 2С12 «Сани» и не только. Перед этим в республику из РФ прибыли и легендарные советские танки Т-З4, которые до сих пор на ходу.

По словам замначальника вооружения Вооруженных сил Беларуси полковника Сергея Томчика, российские «тридцатьчетверки» в отличном техническом состоянии и готовы выполнять даже боевые задачи.

Военные парады и шествия традиционно проходят в Минске почти каждый год в честь Дня Независимости — 3 июля. В этот же день отмечаются и годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, так как именно 3 июля 1944 советские части вошли в столицу БССР.