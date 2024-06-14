Военные из восьми стран примут участие в параде 3 июля в Минске

Ранее также сообщалось, что российские военные специально для этого парада передислоцировали в Беларусь свою технику. Эшелоном по железной дороге доставлены гаубицы «Мста-Б», минометные комплексы 2С12 «Сани» и не только. Перед этим в республику из РФ прибыли и легендарные советские танки Т-З4, которые до сих пор на ходу.