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СМИ назвали наиболее вероятное время для переговоров России и Украины

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между РФ и Украиной, сообщает журнал Economist.

Источник: © РИА Новости

Как заявил один западный дипломат, на время и условия прекращения огня повлияют в частности ситуация на поле боя и результаты президентских выборов в США в ноябре.

«Таким образом, конец этого года — это наиболее обозримое время для начала переговоров, возможно, они начнутся позже», — говорится в сообщении журнала.

Высокопоставленный украинский чиновник согласился с этой оценкой, добавив, что РФ «делает ставку» на экс-президента США Дональда Трампа, который участвует в выборах.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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