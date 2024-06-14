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Товарооборот между США и Казахстаном вырос на 30% — Токаев

АЛМАТЫ, 14 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял торгового представителя США Кэтрин Тай, сообщает Акорда (с казахского — Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Кэтрин Тай играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки.

Как отметил президент Казахстана, за последние три десятилетия страны укрепили стратегическое партнерство во многих областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность, права человека и демократию.

«Ваша страна является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем прямых иностранных инвестиции превышает 65 млрд долларов. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг рекордной отметки в 4,1 млрд долларов, показав 30-процентный рост. В настоящее время в Казахстане успешно работают более 600 американских компаний. Я придаю особое значение улучшению инвестиционной привлекательности, либерализации экономики и поддержке промышленного развития», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кэтрин Тай выразила благодарность за теплый прием и возможность лично обсудить новые подходы к развитию торговых связей и созданию необходимых условий для укрепления экономического взаимодействия, в том числе в контексте реализации Рамочного соглашения по торговле и инвестициям.

экономика