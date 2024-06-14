Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву

«Обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) главы администрации Гвардейского сельского поселения Игоря Вячеславовича Чичкина. И если в течение недели не будут приняты радикальные меры по уборке территории, то нужно применить более жесткие дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения», — написал руководитель региона.