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Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную траву

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале.

Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан.

«Посетили поселок городского типа Гвардейское, где осмотрели большинство улиц, в том числе Советскую, Острякова, Гагарина, а также зоны вдоль железнодорожных путей и парк возле Гвардейской школы-гимназии № 3. Все эти территории требуют санитарной очистки, повсеместно зафиксированы навалы мусора, покос травы не проводится», — констатировал глава республики.

Аксенов напомнил, что уборка мусора в границах населенных пунктов — это ответственность глав администраций муниципальных образований. И особое внимание необходимо уделять уборке полос отвода железных дорог.

«Обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) главы администрации Гвардейского сельского поселения Игоря Вячеславовича Чичкина. И если в течение недели не будут приняты радикальные меры по уборке территории, то нужно применить более жесткие дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения», — написал руководитель региона.

Он также сообщил, что в населенном пункте идет профилирование грунтовых дорог и их отсыпка щебнем. Эти работы в Симферопольском районе должны быть завершены к 1 июля.

В мае Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки.