Захарова осудила отказ Киева от озвученных Путиным условий мира

14 июня 2024 года Путин во время выступления в МИДе назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Они включают в себя обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.