Политолог оценил заявления Путина по условиям переговоров с Украиной

Эти предложения, по мнению эксперта, представляют собой программу минимум и являются менее благоприятными для Украины по сравнению с стамбульскими предложениями 2022 года. Президент Путин заявил прямо: «Условия станут совсем другими, если Киев и Запад откажутся от предложенных сегодня Москвой». Данилин прогнозирует, что «Запад откажется, равно как и западная марионетка Зеленский». Директор Центра политического анализа уверен, что «следующая итерация подхода к столу переговоров будет касаться русских городов и областей — Одесской и Харьковской».