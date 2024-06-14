Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог оценил заявления Путина по условиям переговоров с Украиной

Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы прокомментировал предложения президента России по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Данилина, впервые были озвучены конкретные условия, на которых Россия готова достичь соглашения с Украиной. Эти условия четко сформулированы:

  • Вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в границах на момент их вхождения в состав Украины.
  • Закрепление статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ в международных договорах. Россия настаивает на пакете соглашений, включающем договоренности с хозяевами киевского режима.
  • Отмена всех западных санкций против Российской Федерации.
  • Обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины с обязательной демилитаризацией и денацификацией, а также международные гарантии.

Эти предложения, по мнению эксперта, представляют собой программу минимум и являются менее благоприятными для Украины по сравнению с стамбульскими предложениями 2022 года. Президент Путин заявил прямо: «Условия станут совсем другими, если Киев и Запад откажутся от предложенных сегодня Москвой». Данилин прогнозирует, что «Запад откажется, равно как и западная марионетка Зеленский». Директор Центра политического анализа уверен, что «следующая итерация подхода к столу переговоров будет касаться русских городов и областей — Одесской и Харьковской».

Таким образом, те, кто собрался в Швейцарии, теперь могут обсуждать реальные предложения, а не «эфемерные завиральные идеи нелегитимного президента Зеленского», отметил Павел Данилин.

Ранее, 14 июня Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ заявил, что Москва готова вести переговоры с Украиной, если Киев выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и откажется от вступления в НАТО. По словам президента РФ, достижение мирного решения украинского конфликта невозможно без участия России и честного диалога с ней.

Нина Лютикова

Путин Владимир