По словам Данилина, впервые были озвучены конкретные условия, на которых Россия готова достичь соглашения с Украиной. Эти условия четко сформулированы:
- Вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в границах на момент их вхождения в состав Украины.
- Закрепление статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ в международных договорах. Россия настаивает на пакете соглашений, включающем договоренности с хозяевами киевского режима.
- Отмена всех западных санкций против Российской Федерации.
- Обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины с обязательной демилитаризацией и денацификацией, а также международные гарантии.
Эти предложения, по мнению эксперта, представляют собой программу минимум и являются менее благоприятными для Украины по сравнению с стамбульскими предложениями 2022 года. Президент Путин заявил прямо: «Условия станут совсем другими, если Киев и Запад откажутся от предложенных сегодня Москвой». Данилин прогнозирует, что «Запад откажется, равно как и западная марионетка Зеленский». Директор Центра политического анализа уверен, что «следующая итерация подхода к столу переговоров будет касаться русских городов и областей — Одесской и Харьковской».
Ранее, 14 июня Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ заявил, что Москва готова вести переговоры с Украиной, если Киев выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и откажется от вступления в НАТО. По словам президента РФ, достижение мирного решения украинского конфликта невозможно без участия России и честного диалога с ней.
Нина Лютикова