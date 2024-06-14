Депутаты придумали, как наказывать своих коллег за прогулы заседаний

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты предложили штрафовать и увольнять своих коллег, которые пропускают заседания и имеют побочную работу. Те же санкции могут коснуться и сенаторов. Соответствующий законопроект был рассмотрен и принят на пленарном заседании, сообщает корреспондент Podrobno.uz.