Депутаты придумали, как наказывать своих коллег за прогулы заседаний

В законе депутаты прописали возможность досрочного увольнения депутатов и сенаторов. Причиной для этого могут послужить следующие факторы:
- они занимаются другой оплачиваемой (кроме научной, творческой и педагогической) деятельностью. Перед увольнением им будет выдано предупреждение о необходимости прекращения такой деятельности;
- не участвуют в депутатской и сенаторской деятельности в течение 30 и более рабочих дней без уважительной причины;
- имеют свидетельство о постоянном проживании в иностранном государстве.
Кроме того, за непосещение заседаний без уважительной причины у депутатов и сенаторов будут удерживать заработную плату без их согласия.