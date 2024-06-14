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Депутаты придумали, как наказывать своих коллег за прогулы заседаний

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты предложили штрафовать и увольнять своих коллег, которые пропускают заседания и имеют побочную работу. Те же санкции могут коснуться и сенаторов. Соответствующий законопроект был рассмотрен и принят на пленарном заседании, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В законе депутаты прописали возможность досрочного увольнения депутатов и сенаторов. Причиной для этого могут послужить следующие факторы:

  • они занимаются другой оплачиваемой (кроме научной, творческой и педагогической) деятельностью. Перед увольнением им будет выдано предупреждение о необходимости прекращения такой деятельности;
  • не участвуют в депутатской и сенаторской деятельности в течение 30 и более рабочих дней без уважительной причины;
  • имеют свидетельство о постоянном проживании в иностранном государстве.

Кроме того, за непосещение заседаний без уважительной причины у депутатов и сенаторов будут удерживать заработную плату без их согласия.