Песков: Путин представил комплексную мирную инициативу РФ, а не ультиматум

Пресс-секретарь президента напомнил, что по состоянию на весну 2022 года ситуация была иной, исходя из нее был подготовлен проект стамбульских соглашений. Но этот документ «был отвергнут украинской стороной по команде британцев». «После этого сегодня сложилась другая ситуация, очевидно другая — де-факто и де-юре. Нельзя не учитывать, как сказал президент, четырех новых территорий, которые в соответствии с международным правом вошли в состав РФ и сейчас являются неотъемлемой частью РФ. Дальше ситуация также будет иной, и здесь просто украинской стороне нужно задуматься», — сказал Песков.