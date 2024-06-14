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G7 потребовала от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов

БАРИ, 14 июн — РИА Новости. Лидеры стран G7 требуют от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Источник: Freepik

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ранее заявлял РИА Новости, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.

«Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб. По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов США», — говорится в заявлении.

Встреча лидеров «Большой семерки» под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, обстановка в Африке, а также миграция и искусственный интеллект.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

ЕС