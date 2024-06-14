Ереван направил Минску ноту протеста из-за слов о руководителях Армении

«В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Белоруссии, сделанным 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что «пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает».