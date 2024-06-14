Путин встретился с участниками программы «Время героев»

Президент отметил, что вооруженные силы РФ не хотят «терять» военных, прошедших через программу «Время героев». «Просто сейчас каждый из вас может принять решение: хочет он оставаться на военной службе или посвятить себя какой-то деятельности служения Отечеству на гражданке, как я уже сказал», — пояснил Владимир Путин. Он добавил, что накануне этот вопрос он обсуждал с главой Генштаба Валерием Герасимовым и главой Минобороны Андреем Белоусовым. «И начальник Генштаба, он исходит из того, что, конечно, я могу принять решение и кого-то из вас перевести и на гражданку. Но он, правда, говорит, ребят хороших нам тоже оставьте, вот. Так что они тоже, Вооруженные Силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор и оказались здесь, и показывают хорошие результаты», — заключил президент.