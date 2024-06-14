Путин встретился с участниками программы «Время героев»

Во вступительной речи президент заявил, что «одна из важнейших задач сегодняшнего дня — это кадры». Обращаясь к бывшим участникам СВО, он сказал, что у России почти никогда не было благостных времен, но всегда были люди, которые служили отечеству и защищали его.
В разговоре с участниками программы Владимир Путин процитировал высказывание философа Ивана Ильина о цели жизни. «Что касается целей в жизни — это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: “Жить надо ради того, ради чего можно умереть”», — сказал президент (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что вооруженные силы РФ не хотят «терять» военных, прошедших через программу «Время героев». «Просто сейчас каждый из вас может принять решение: хочет он оставаться на военной службе или посвятить себя какой-то деятельности служения Отечеству на гражданке, как я уже сказал», — пояснил Владимир Путин. Он добавил, что накануне этот вопрос он обсуждал с главой Генштаба Валерием Герасимовым и главой Минобороны Андреем Белоусовым. «И начальник Генштаба, он исходит из того, что, конечно, я могу принять решение и кого-то из вас перевести и на гражданку. Но он, правда, говорит, ребят хороших нам тоже оставьте, вот. Так что они тоже, Вооруженные Силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор и оказались здесь, и показывают хорошие результаты», — заключил президент.
Владимир Путин также рассказал участникам встречи о своих впечатлениях от разговора со студентами вузов, участвовавших в боевых действиях, состоявшегося в январе в Санкт-Петербурге. Он напомнил, что идея организовать программу «Время героев» пришла именно после этой встречи со студентами-участниками СВО. «Сидел напротив них, слушал, что и как они говорят. Причем там ребята были и с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в самом хорошем смысле этого слова задором что ли внутренним, и с образованием хорошим», — сказал президент.
Владимир Путин анонсировал кадровую программу «Время героев» 29 февраля во время послания Федеральному собранию. Президент указал, что бойцы специальной военной операции должны стать элитой общества и занимать ключевые позиции в различных сферах. Кадровая программа проходит на базе мастерской управления «Сенеж» со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС. Обучение участников СВО в рамках программы началось 27 мая. В первом наборе магистерской программы 83 человека, они были отобраны 16 мая.