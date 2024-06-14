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Голикова стала председателем совета Фонда кино

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т. А. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)», — говорится в документе. Ранее эту должность занимал Владимир Толстой.

Согласно документу, Толстой, а также Юлиана Слащева и Владимир Хотиненко исключены из состава совета. Вошли в состав совета продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, продюсер Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк.

Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Денис Молчанов назначен заместителем председателя совета.