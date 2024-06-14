Голикова стала председателем совета Фонда кино

«Включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т. А. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)», — говорится в документе. Ранее эту должность занимал Владимир Толстой.
Согласно документу, Толстой, а также Юлиана Слащева и Владимир Хотиненко исключены из состава совета. Вошли в состав совета продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, продюсер Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк.
Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Денис Молчанов назначен заместителем председателя совета.