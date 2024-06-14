В саммите по Украине в Швейцарии примут участие сто делегаций

«Президент Конфедерации Виола Амхерд откроет конференцию высокого уровня по вопросам мира на Украине в субботу, 15 июня 2024 года. В ней примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира», — сказано в документе.
Швейцария проведет
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.