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В саммите по Украине в Швейцарии примут участие сто делегаций

ШТАНС (Швейцария), 14 июн — РИА Новости. Сто делегаций, в том числе 57 глав государств, примут участие в конференции по Украине 15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.

Источник: © РИА Новости

«Президент Конфедерации Виола Амхерд откроет конференцию высокого уровня по вопросам мира на Украине в субботу, 15 июня 2024 года. В ней примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира», — сказано в документе.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.

Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.