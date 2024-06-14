Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации

В декабре 2023 года штатная численность Вооруженных сил России была увеличена до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих (прежде было 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих). В Минобороны отметили, что предельная численность Вооруженных сил увеличена на 170 тыс. человек. «Увеличение численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», — говорили в ведомстве.