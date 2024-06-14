Страны G7 призвали Китай надавить на Россию из-за Украины

Также лидеры G7 подчеркнули, что Пекину следует «поддержать всеобъемлющий и прочный мир на Украине», который бы опирался на «принцип территориальной целостности и Устав ООН». Они также выразили мнение, что Китай должен это сделать в том числе «посредством прямого диалога с Киевом».