Британский эксперт Меркурис: мирный план Путина спас бы сотни тысяч украинцев

«К чему бы это привело, так это к тому, что спасло бы жизни десятков, а, может быть, и сотен тысяч украинцев. <…> Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты. Трагедия заключается в том, что Владимир Зеленский сам никогда не согласится на эти условия. То же самое можно сказать и о западных державах. Они будут отвергать дипломатию, пока этими странами руководят нынешние правители», — отметил аналитик.
По словам Меркуриса, при урегулировании конфликта на основе принципов, предложенных Россией, интересы всех сторон были бы соблюдены, а Украина могла бы существовать в мире.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его «ультиматумом».