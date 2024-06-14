Британский эксперт Меркурис: мирный план Путина спас бы сотни тысяч украинцев

«К чему бы это привело, так это к тому, что спасло бы жизни десятков, а, может быть, и сотен тысяч украинцев. <…> Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты. Трагедия заключается в том, что Владимир Зеленский сам никогда не согласится на эти условия. То же самое можно сказать и о западных державах. Они будут отвергать дипломатию, пока этими странами руководят нынешние правители», — отметил аналитик.