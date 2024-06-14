Песков: Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине

«Он сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать когда условия для того же киевского режима еще более ухудшатся. Ведь эти условия в 2022 году были лучше для киевского режима, тогда они ушли от переговоров. Условия нынешние опираются на реалии, которые на земле. Это условия 2024 года», — сказал Песков (видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк»).