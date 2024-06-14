Песков: Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине

«Он сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать когда условия для того же киевского режима еще более ухудшатся. Ведь эти условия в 2022 году были лучше для киевского режима, тогда они ушли от переговоров. Условия нынешние опираются на реалии, которые на земле. Это условия 2024 года», — сказал Песков (видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк»).
Путин сегодня, 14 июня, выдвинул ряд условий, на основании которых предложил завершить конфликт. Среди условий президента:
- вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей;
- отказ Украины от вступления в НАТО;
- безъядерный и нейтральный статус для Украины;
- отмена санкций против России;
- фиксация в международных документах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.
Президент назвал это мирным предложением Украине и западным странам. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Путина ультимативными и заявил, что Украина не может им доверять.