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Постпреды ЕС согласовали переговоры для членства Украины и Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Постпреды стран ЕС согласовали рамки переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз, первый раунд пройдет 25 июня, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Источник: © РИА Новости

«Постпреды дали принципиальное согласие на переговорные рамки по вступлению Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первую межправительственную конференцию 25 июня», — сообщило представительство в сети X.

Европейская комиссия еще в начале ноября прошлого года официально рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий, В ЕК также неоднократно подчеркивали, что считают, что Киев и Кишинев выполнили практически все необходимые условия для старта таких переговоров.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.

Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

ЕС